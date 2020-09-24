Главарь "ДНР" Денис Пушилин сделал очередное скандальное заявление, наплевав на Минские договоренности

В частности, главарь боевиков заявил, что якобы Россия и "ДНР" планируют вести переговоры с Украиной лишь с позиции победителя. При этом неадекватный боевик заявил, что курс на объединение ОРДЛО с РФ неизменен с 2014-го года, с Минскими соглашениями или без них терорристы намерены это сделать.

Видео с выступлением главаря опубликовал на своей странице в социальной сети блогер Necro Мancer (чтобы посмотреть его доскрольте до конца страницы).

В рамках так называемой "прямой линии" Пушилин решил пообщаться с жителями оккупированной части Донбасса и рассказать им о "развале украинской экономики", присоединении ОРДЛО к России, а также о сильных переговорных позициях "ДНР". Назвав это победой над Украиной, а нашу страну якобы проигравшей стороной.

"Украина – проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с Минскими соглашениями или без них", – сказал Пушилин.

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли его заявление, считая, что россиянин противоречит сам себе и в очередной раз вешает людям лапшу на уши.

#Пушилин: Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них https://t.co/G98vSrILrz pic.twitter.com/j8DuepFizD — Necro Mancer (@666_mancer) September 23, 2020

"Это лапша для внутреннего употребления в дыре", "То есть чепушилин открыто подтвердил что ордило забило на минские", "Марионетка, говорит и верит, что это ее мысли. Ну если он победитель, то флаг ему в ж*пу и ветер в спину", "Полностью себе противоречит: требует от Украины выполнения Минских (выплат денег, восстановление за счёт украинских налогоплательщиков, при этом ОРДЛО должно принадлежать Украине) и присоединиться к РФ".

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком.

Также Politeka писала, что боевики атаковали бойцов ВСУ после угроз Пушилина.