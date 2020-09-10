У четвер, 10 вересня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ



Обстріл був здійснений поблизу населеного пункту Шуми Донецької області. Тим самим бойовики зірвали перемир'я на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці в мережі Facebook, обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ.

"Такі дії противника свідчать, що ворог свідомо і цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Зате Україна в черговий раз демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь – які спроби", - йдеться в повідомленні .

Відзначається, що завдяки оперативності українських розвідників, дії терористів були спрогнозовані, тому вдалося убезпечити українських військових, а також представників СЦКК і ОБСЄ.

Нагадаємо, кілька днів тому ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули. Схоже, ультиматум Пушиліна приведений у виконання. Незрозуміло тепер, що далі буде з перемир'ям і з завтрашньою зустріччю радників глав "нормандської четвірки".

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.



