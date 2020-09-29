Украинских детей и подростков, уличённых в буллинге, то есть травле других школьников, теперь будут ставить на профилактический учёт в подразделениях ювенальной превенции Национальной полиции. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачёв. Цель такой меры – предотвращение подобных действий в будущем.

Сейчас школьная травля карается в административном порядке, что предусмотрено четвёртой частью статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях («травля участника образовательного процесса»). Теперь решение суда по этой статье становится основанием для постановки школьника на учёт.

После этого его перевоспитанием займутся ювенальные полицейские. Они будут не реже раза в месяц беседовать с самим юным правонарушителем и его родителями, изучать условия его проживания и обстановку в семье, выясняя, какие именно обстоятельства побудили его к буллингу. Также возможны и другие воспитательные меры, но они будут разрабатываться для каждого в индивидуальном порядке.

Если в течение года такой работы школьник больше не участвовал в чьей-то травле, то он снимается с учёта и в дальнейшем живёт обычной жизнью.

Буллинг, то есть школьная травля – понятие чрезвычайно широкое. Оно означает подавление, унижение, запугивание, для которого используется как физическое, так и психологическое насилие. Школьники травят друг друга и в одиночку, и группами. Для борьбы с этим злом в Украине принят закон «О противодействии буллингу».

С этой целью, в частности, в Днепропетровской области полицейские постоянно присутствуют в школах, и если этот опыт окажется удачным, его могут распространить на всю страну.

Повод для травли может быть любой. Например, в одной из полтавских школ им оказался коронавирус.