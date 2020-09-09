Вчителі та учні зацькували школяра через китайський вірус
Скандал стався в Полтаві. Хлопчика зацькували однолітки і вчителі в школі тільки через те, що вони запідозрили у нього вірус.
Про це розповіла мати хлопчика Олічка Коваленко на сторінці спільноти "Батьки SOS" в мережі Facebook.
Жінка розповіла, що її син навчається у 8-му класі однієї з гімназій міста. Дитина має алергію на антисептики і маски.
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"У школі змушують носити маски і користуватися антисептиком, тому у дитини з'являється висип, він втрачає свідомість і задихається, так як у нього алергія на це. Він ледве це терпить. В результаті в четвер не дійшов зі школи додому, впав на дорозі. У п'ятницю я вирішила його залишити вдома. У понеділок прийшов до школи І знову йому стало погано, його відправили в медпункт, закрили, виміряли температуру і сказали, що у нього починається хвороба на китайський вірус", — розповідає мама хлопчика.
Вона каже, що повідомила медсестрі, що у дитини алергія, і пояснила їй що вона не лікар, щоб ставити діагноз.
"Прийшов завуч, налаштував дітей проти сина, сказав, щоб усі від нього відійшли, бо він у зоні ризику. Моя дитина взагалі злякалася. Потім сказав йому дослівно: "Іди звідси". Як так? Що за булінг? Дитина додому прийшла в істериці. Переміряли температуру. Все в нормі-36,2; 36.4. Сказав, почувається добре. Він пішов до школи, виміряли температуру, сказали все добре, але в школу не пустили", — розповідає мама.
Жінка обурена тим, що її сина не пустили до навчального закладу, а адміністрація школи не реагує. Вони просто влаштували дитині справжній терор.
"Як так може директор школи обмежувати права дитини в отриманні знань. Дитина прийшла додому знову зі сльозами, каже, Я боюся, що зі мною ніхто не буде розмовляти. Психіка сина на межі"— поскаржилася мама хлопчика.
Нагадаємо, київські школи почали закривати на карантин через вірус.
Раніше Politeka писала, що вчителька київського коледжу потрапила в гучний скандал, відео.