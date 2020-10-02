Каждые 16 секунд в мире умирает один человек от осложнений, вызванных коронавирусом

Как передает Politeka, об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио".

Также заместитель министра здравоохранения прокомментировал, будут ли в Украине ужесточать ответственность для граждан за несоблюдение карантинных мер. В частности, по его словам, правительство предлагает повысить штрафы за нарушение карантина.

"Такая ответственность предусмотрена уже сейчас. Но правительство Украины инициировало перед Верховной Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм. К сожалению, депутаты пока не проголосовали за это увеличение", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что соблюдать правила карантина важно не только ради собственного здоровья, но и для того, чтобы уберечь людей пожилого возраста.

"Я хотел бы, чтобы мы понимали: контроль контролем, но сознательное отношение к соблюдению противоэпидемических норм - это забота не только о своем здоровье, но и в частности о пожилых людях", - сказал он.

Ляшко также озвучил неутешительную статистику уровня смертности в мире от коронавируса.

"В мире по одному человеку каждые 16 секунд умирает от коронавирусной болезни. Болезнь опасна, поэтому соблюдение санитарных норм должно быть аксиомой до тех пор, пока не появятся иммунобиологические препараты", - отметил врач.

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