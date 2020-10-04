Известная журналистка и правозащитница Раиса Руденко ушла из жизни на 81-м году жизни

Эту информацию в своем Facebook опубликовала глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

По его словам, трагедия произошла вчера, 3 октября.

"Отошла в вечность Раиса Руденко – украинская журналистка, правозащитница, диссидент. Раиса Афанасьевна была женой Николая Руденко – Героя Украины, известного украинского писателя, прозаика, философа, космолога, экономиста, автора более 40 изданных книг, участника Второй мировой войны, бывшего диссидента, многолетнего политического узника советских тюрем и концлагерей, борца за права человека, общественного деятеля", – рассказал Сидоржевский в своем Facebook.

"Светлая память", "Царство небесное", "Светлая память светлому человеку", "Пусть с Богом отдыхает, вечная память", - написали украинцы в комментариях.

Стоит отметить, что Раиса Руденко родилась в 1939 году на Днепропетровщине. Своего будущего мужа Николая Руденко она встретила в санатории под Киевом, где работала.

В конце 70-ых Николай Руденко создает Украинскую Хельсинкску группу, а его жена Раиса неофициально являлась секретарем правозащитного объединения. Кремль подверг семью Руденко репрессиям – они были арестованы и отправлены в лагеря. В 1987 году из-за давления цивилизованного Запада Николаю и Раисе Руденко разрешили выезд за границу, а в Украину правозащитники вернулись в 1990 году.

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