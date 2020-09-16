Билл Гейтс в последнее время боролся с серьезным недугом

Об этом информирует Гейтс-младший сообщил в своем личном микроблоге Twitter, передает Politeka.net.

По словам основателя компании Microsoft, его отец ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Как известно, Билл Гейтс-старший в последнее время страдал от болезни Альцгеймера.

«Мой отец был «настоящим» Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день», - сообщил Гейтс-младший в Twitter.

Как отметил миллиардер, трагедия произошла 14 сентября в семейном доме возле Сиэтла, и Гейтс-старший ушел из жизни в окружении близких и родных.

"Мы будем скучать по нему больше, чем можем сейчас выразить... Смерть моего отца не была неожиданностью, ему было 94 года, а его здоровье ухудшалось, поэтому у нас было время, чтобы обдумать то, насколько нам повезло иметь такого замечательного человека в нашей жизни на протяжении долгих лет", - продолжил Билл Гейтс-младший.

Миллиардер также признался, что именно родной отец оказывал юридическую помощь в первые годы существования Microsoft, и отметил вклад Гейтса-старшего в благотворительность.

«Фонд Билла и Мелинды Гейтс не стал бы таким, каков он сегодня, без моего отца. Больше, чем кто-либо другой, он сформировал ценности фонда», — резюмировал основатель Microsoft в своем микроблоге.

"Сожалею о твоей потере, Билл. Мне повезло, что я был у твоего отца, который дал мне прекрасное интервью о ... тебе. Он так гордился, особенно тобой как отцом. Соболезнования всей вашей семье", "Билл-старший был одним из самых замечательных и милых людей нашего времени", - поддержали его в комментариях друзья семьи.

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