В популярной сети для знакомств Tinder заметили мужчину, похожего на журналиста Дмитрия Гордона

Как пишет Politeka.net, внимание на пользователя по имени Дмитрий обратил телеграм-канал «Однажды в Тиндере». Авторы канала опубликовали скрин с сайта, который имеет репутацию сайта для быстрых знакомств и отношений без обязательств.

На фото молодой мужчина стоял в куртке и шарфике на фоне реки. В описании к его профилю была описана забавная история про девушку, которая просила зонтик, потому что боялась намокнуть.

«Забавная история и ситуатив под погоду в Киеве», - подписали пост авторы канала.

В обсуждении подписчики канала сразу же отметили, что мужчина похож на Дмитрия Гордона.

«Это Гордон?)», «Я подумал, что это Гордон», «Дааааа, первая мысль про него. Страшная загадка теперь)», «Гордон на минималках», - пишут пользователи сети.

Отметим, что самому Дмитрию Гордону 52 года. Он четыре раза был женат. Последняя жена Гордона, журналистка Алеся Бацман, родила супругу троих дочек. Всего у Гордона семеро детей, самому старшему из которых 28 лет.

За свою карьеру журналист успел записать около 1000 интервью. Его авторская программа «В гостях у Дмитрия Гордона» выходит с 1996 года. Кроме этого, Гордон выпускал собственную газету и основал интернет-издание.

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