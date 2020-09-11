П'ятий президент України Петро Порошенко та олігарх Ігор Колмойський можуть створити політичний союз

Таку думку висловив політолог Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka-online.

Так, за словами експерта, він не виключає ситуативний союз Порошенка та Коломойського - наприклад, в питанні тиску на чинний уряд з метою його заміни, в чому, як впевнений Бортник, зацікавлені обидві фігури.

Крім того, на думку експерта, ситуативний союз Порошенка з колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом також є цілком можливим. Наприклад, вони можуть об'єднатись з метою заміни керівництва чинного ОП, Генпрокуратури і т.д.

Зокрема, як наголосив експерт, для Порошенка "неприйнятні" генпрокурор Ірина Венедіктова та глава ОП Андрій Єрмак.

"І ситуативний союз Богдана з Порошенком теж цілком можливий - в частині зміни керівництва як мінімум Офісу президента, генерального прокурора, тобто Єрмака, Венедіктової, всіх цих людей, які для Петра Порошенка є неприйнятними, які є проблемою", - сказав він.

За словами Бортника, з інтерв'ю, яке Андрій Богдан дав Дмитру Гордону, можна зробити висновок, що він намагається сподобатись західним партнерам, акцентуючи на тому, що він "прозахідний" та "антиросійський".

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