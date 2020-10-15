Учебник истории Украины с описанием российской оккупации Крыма и Донбасса вызвал возмущение в РФ

В частности, в прямом эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" российский политолог Дмитрий Куликов возмутился, увидев учебник для школьников 11 класса, в котором даны оценки действиям российских властей в Крыму и на Донбассе.

Часть видео была опубликована в социальной сети Twitter.

В прямом эфире Куликов заявил, что целый раздел учебника посвящен войне Украины и России, которая началась в 2014 году с оккупации Крыма и продолжилась вторжением на Донбасс.

"Вот я увидел учебник украинский. И там целый раздел посвящен украинско-российской войне. Там написано, что "Россия планомерно готовила войну против Украины, чтобы отобрать Крым и Донбасс". Это фальшивка, на которой негде ставить клейма! Бред! Вот такое у вас преподают!" - утверждает российский эксперт.

По его пропагандисткой теории такие учебники призваны настроить украинское население против россиян.

Хороший значит учебник, надо брать pic.twitter.com/lWDXQ6Q6k9 — Zar Zar (@ZarUA500) October 14, 2020

Напомним, что Россия аннексировала украинский полуостров Крым 16 марта 2014 года вопреки соглашениям Советского периода и Будапештскому меморандуму.

После этого Россия начала войну против Украины. Многие эксперты называют это стремлением России отвлечь внимание от Крыма. К счастью, Кремлю это не удается. Международное сообщество принципиально стоит на той позиции, что Крым это неотъемлемая часть суверенной Украины.

Кроме того, миссия ОБСЕ постоянно фиксирует присутствие российской техники на Донбассе, которую используют против украинских защитников. Поэтому, чтобы там не говорили пропагандисты Кремля, но доказательства их агрессии в Украине на лицо.