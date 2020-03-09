Один з найбільш знаменитих пропагандистів Кремля Володимир Соловйов вибухнув імперськими фантазіями про минуле України

Неадекватний Соловйов зробив заяву про те, що Україна ніколи не мала своєї державності і завжди була частиною Російської Імперії.

Черговими фейками він поділився під час ефіру своєї пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Він почав питати, коли і скільки Україна була незалежною країною:

"Тисячоліття? І де ви були незалежною країною тисячоліття? У складі кого? Як вона називалася?" – єхидно промовив Соловйов, звертаючись до гостей телепередачі.

У свою чергу, йому спробували пояснити, що саме на території сучасної України була створена одна з найсильніших країн часів середньовіччя - Київська Русь. Але неадекватний Соловйов не збирався нікого слухати і знову вибухнув дуже їдкими образами в бік українців.

"Київ яке місто? Київ – мати міст чиїх? Руських! Тому розслабтеся – України не було! Тому що Київ не батько українських міст, а мати міст руських!" – з усмішкою в голосі огризнувся одіозний Соловйов.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Росії Володимир Солов'я знову почав нести марення і озвучив чергові їдкі заяви в бік України.

Так, Володимир Соловйов відзначився нападками на українську мову, назвавши її - мовою для жителів маленьких селищ.

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