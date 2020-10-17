Первая леди Украины Елена Зеленская посетила дворец османских султанов

Там, она провела встречу с первой леди Турции Эмине Эрдоган, которая пригласила Елену Зеленскую на экскурцию по дворцу Долмабахче, который с 1984 года является музеем.

Как сообщает Politeka.net, их совместное фото было опубликовано на официальной странице Зеленской в сети Instagram.

Зеленская выбрала для визита в дворец платье облегающего силуэта бархатной структуры сапфирового цвета. Платье имеет оригинальный вид благодаря асимметричному декольте. Свой образ она дополнила черным ремешком в области талии, туфлями-лодочками и изысканными украшениями. Зеленская собрала волосы в низкий элегантный пучок, а лицо подчеркнула нежным макияжем.

Платье принадлежит ее любимому бренду Six brande – именно один из их костюмов Зеленская выбрала для визита в Великобританию для встречи с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.



Пользователи сети не упустили возможность засыпать первую леди искренними комплиментами. Были и те, кто похвалил образ первой леди Турции, отметив его лаконичность и элегантность.

"Хорошая инициатива, первая леди молодец, красавица", "Классная у нас первая леди! Не стыдно за нее", "Какой великолепный наряд😍 очень лаконично, ничего лишнего и одновременно очень статусно👏", "Красота спасет мир".

Напомним, Зеленская впервые после болезни вышла в люди без маски, скандальные кадры.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская впервые после тяжелой болезни вышла на связь, удивив видом: "К сожалению...".