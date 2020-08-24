В Киеве стартовали официальные меропритяия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, глава государства Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой, которая впервые вышла в люди после тяжелой болезни, приняли участие в торжественных мероприятиях.
Сперва президент с первой леди возложили цветы к монументу, посвященному павшим защитникам Украины, после чего Владимир Зеленский начал выступать с речью на Софийской площади.
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Центр столицы, где должны пройти мероприятия, тщательно охраняют полицейские. Силовики также перекрыли улицы для необходимого транспорта и пешеходов.
По информации журналистов, вдоль Аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской в настоящее время, кроме правоохранителей, работают коммунальщики. Они зажигают лампадки у портретов погибших героев.
А возле Софийской и Михайловской площадей установлены металлические рамки с металлоискателями, а вдоль улицы Владимирской силовики поставили ограждение.
Ради безопасности в центре города дежурят бригады скорых, пожарных, а также представители полиции диалога.
Ранее первая леди Елена Зеленская рассказала, как переболела китайским вирусом. Жена президента почти два месяца не появлялась на публике, а семья держала в секрете все детали ее болезни.
По ее словам, в первые дни никаких симптомов она не чувствовала, а потом слегла с высокой температурой и воспалением легких.
Зеленская отметила, что хотя сейчас у нее и выработались антитела к опасному китайскому вирусу, она продолжает якобы носить защитную маску в общественных местах. "В нашем обществе сейчас есть особые правила и новые стандарты этики. И я ношу маску из уважения к окружающим", - подчеркнула она.
Но на сегодняшних официциальных мероприятиях первая леди появилась без средств защиты.
Напомним, Елена Зеленская в трауре впервые показалась на людях после болезни, появились фото.
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