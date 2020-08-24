Первая леди почти два месяца не появлялась на публике

В Киеве стартовали официальные меропритяия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, глава государства Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой, которая впервые вышла в люди после тяжелой болезни, приняли участие в торжественных мероприятиях.

Сперва президент с первой леди возложили цветы к монументу, посвященному павшим защитникам Украины, после чего Владимир Зеленский начал выступать с речью на Софийской площади.

Центр столицы, где должны пройти мероприятия, тщательно охраняют полицейские. Силовики также перекрыли улицы для необходимого транспорта и пешеходов.

По информации журналистов, вдоль Аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской в настоящее время, кроме правоохранителей, работают коммунальщики. Они зажигают лампадки у портретов погибших героев.

А возле Софийской и Михайловской площадей установлены металлические рамки с металлоискателями, а вдоль улицы Владимирской силовики поставили ограждение.

Ради безопасности в центре города дежурят бригады скорых, пожарных, а также представители полиции диалога.

Ранее первая леди Елена Зеленская рассказала, как переболела китайским вирусом. Жена президента почти два месяца не появлялась на публике, а семья держала в секрете все детали ее болезни.

По ее словам, в первые дни никаких симптомов она не чувствовала, а потом слегла с высокой температурой и воспалением легких.

Зеленская отметила, что хотя сейчас у нее и выработались антитела к опасному китайскому вирусу, она продолжает якобы носить защитную маску в общественных местах. "В нашем обществе сейчас есть особые правила и новые стандарты этики. И я ношу маску из уважения к окружающим", - подчеркнула она.

Но на сегодняшних официциальных мероприятиях первая леди появилась без средств защиты.

Напомним, Елена Зеленская в трауре впервые показалась на людях после болезни, появились фото.

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