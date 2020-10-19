Экс-чиновник, а ныне глава ОО ФК «ИнвестоХиллсВеста» Андрей Волков в сговоре с должностными лицами Фонда гарантирования вкладов физлиц и частным нотариусом рейдерит частный бизнес и незаконным путем завладевает столичной недвижимостью. Как пишут Вести, об этом в блоге для Цензор.net сообщила адвокат Татьяна Козаченко.

Ранее Андрей Волков возглавлял государственную комиссию Нацкомфинуслуг (2014) и был главой правления «Альфа-Банка» (2006-2009). Татьяна Козаченко сообщила, что теперь Волков рейдерским путем захватывает столичную недвижимость. Его сообщниками выступают уполномоченная Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Грошовая и частный нотариус Максим Юдин.

По данным госреестра, только в течение последних двух недель нотариус Юдин во внесудебном порядке взыскал в интересах группы Андрея Волкова больше 35 объектов недвижимости. Например, здания по адресу: Киев, ул. Ивана Мазепы, 10 В и Г, площадью 1468,50 кв.м, а также здание по ул. Кирилловской, 69 В, площадью 5760,7 кв.м.

По данным Татьяны Козаченко, в сферу интересов Волкова преимущественно входит недвижимость, которая ранее была в ипотеке или имела других собственников. Адвокат описала схему, по которой происходит захват. Рейдеры получают право представлять интересы предыдущего собственника или ипотекодержателя. Далее подают нотариусу неправдивое заявление о потере оригиналов документов и заказывают дубликаты договоров права собственности или ипотеки. Эти дубликаты передаются «черному» регистратору для внесения изменений в госреестр. «После возобновления записи об ипотеке в реестре, нотариус осуществляет взыскание несуществующего долга за счет стоимости недвижимости на имя рейдера. Вуаля, теперь рейдер становится новым собственников вашей недвижимости вместо вас», — пояснила Татьяна Козаченко.

Далее объект «отбеливают»: переоформляют право собственности на следующего «собственника» и захватывают физически при помощи соответствующих фирм. «Новый» арендатор как уже законный собственник выбросит вас с объекта или заблокирует вход в него, если будет нужно то и со спецэффектами: титушками, «фирмами охраны» или крепкими и сильными «сотрудниками» арендатора», — пишет адвокат.

Она отметила, что Минюст, правоохранительные и контролирующие органы финансового рынка смотрят на мошеннические схемы Волкова «сквозь пальцы». «О какой инвестиционной привлекательности может идти речь, если инвесторы нанимают юридические компании для проведения юридического аудита, те все проверяют и дают заключения о прозрачности и законности осуществления инвестиций. А потом на сцену выходят бывший государственный чиновник 3-го ранга, действующие чиновники ФГВФЛ, нотариусы, имеющие лицензию Минюста и, ставя себя выше закона, лишают инвесторов собственности. Президент Украины превращается со своими «инвестнянями» в загонщика, который привлекает инвесторов для того, чтобы рейдеры обобрали их, как «липку», — пишет адвокат.