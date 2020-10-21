Донецкий "Шахтер" начал свой еврокубковый сезон гостевым поединком против мадридского Реала

Как известно, игра прошла в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Как передает «ВВС. Украина», украинский клуб одержал сенсационную победу со счетом 3:2, обыграв таким образом чемпиона Испании мадридский "Реал".

Отмечается, что «Шахтер» забил все три гола в первом тайме. Легионеры Тете и Манор Соломон забили мяч в ворота противников, а третий гол в собственные ворота забил игрок «Реала» Рафаэль Варан.

Несмотря на то, что счет после первого тайма был разгромным, во второй части игры мадридцы перехватили инициативу и смогли забить два мяча в ворота горняков. Голы забили Лука Модрич и Винисиус Жуниор. Испанцы пытались сравнять счет, атакуя «Шахтер» до самого конца игры, но горняки сумели сдержать напор чемпионов и одержать победу в этой важной игре. Благодаря победе «Шахтер» попал в группу В.

Стоит отметить, что на последних секундах «Реал» забил третий гол, но судья не засчитал его из-за положения вне игры.

Известно, что следующий матч «Шахтера» состоится 27 октября в Киеве. Команда сыграет против «Интера».

Добавим, что накануне первый матч в группе Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло «Ювентусу» со счетом 2-0.

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