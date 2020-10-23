Украинская вакцина от китайского вируса была задумана как "прототип прототипа"

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" рассказал международный эксперт Михаил Фаворов.

В эфире он рассказал об уникальности украинской вакцины, но после его спича в адрес эксперта посыпались обвинения, и его даже назвали аферистом.

"Какие клинические исследования? Вакцина создавалась на наши собственные средства. Государство не выделило ни копейки. Пока показано только, что из нее (вакцины. — Ред.) можно сделать, если будут серьезные вложения. Я не уверен, что с настроением и особенно с манерой общения с вашими товарищами у нас будет какая-то вакцина. Через полгода могла бы быть вакцина. Но если вам не нравится, не надо. Я прилетел за свои деньги — мне никто не платил", — ответил Фаворов на громкие обвинения и заявил, что украинская вакцина является "прототипом прототипа".

"Вы хорошо, наверное, знаете, что всех новорожденных в Украине прививают от гепатита В. Наша вакцина построена по тому же принцип", - подчеркнул Фаворов.

Вакцину, которую представил международный эксперт в эфире, сразу же раскритиковали. В ток-шоу также участвовал военный эпидемиолог Сергей Кравченко, который заявил, что власть "пиарится" на этом вопросе.

Он также призвал Михаила Фаворова выступить с презентацией вакцины на территории США, где эксперты уже посмеялись над этим "прототипом".

"Я понимаю группу лоббистов, которая присутствовала в Офисе президента, которые лоббируют свои финансовые интересы. Обсуждать этот уровень лабораторной работы студента биологического факультета университета Шевченко — это невежество высокого уровня. Если мы продолжим дальше эту дискуссию по этому поводу, то я попрошу Михаила Фаворова (одного из разработчиков украинской вакцины. — Ред.) повторить все на английском языке на территории США, что он сказал в Офисе президента, что он сказал на брифинге, по одной простой причине: потому что там очень сильная система публичного права. Мало того, я звонил в США своим коллегам, у меня друзья и коллеги в центре медицинской разведки Пентагона, мы посмеялись над этим всем", — разнес военный эпидемиолог разработчика украинской вакцины в прямом эфире.

Ранее мы рассказывали, что в Украине могут ужесточить карантин.

Об этом предупреждал лично глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что новый локдаун возможен, если в Украине будут ежедневно фиксировать по 15 тысяч новых зараженных.

Напомним, ужесточение карантина, в Украине намечается Майдан

Как сообщала Politeka, Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев и рассказал, что для этого нужно

Также Politeka писала, что Зеленский сделал заявление о жестком карантине в ожидании вакцины