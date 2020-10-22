Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, ждет ли Украину возвращение к жесткому карантину

В интервью четырем телеканалам глава страны заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в сутки, строгий карантин в Украине вводить не планируют, передает ТСН.

Он пояснил, что такие ограничения могут полностью остановить отечественную экономику.

Президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, разработкой которой ученые занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае", – подчеркнул Зеленский.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский резко ответил депутатам, которые недовольны идеей народовластия в Украине. Зеленский напомнил, что одним из пунктов его программы было народовластие, которое должно, по его словам, вернуть народу доверие к власти.

В зале Верховной Рады кто-то из нардепов начал шуметь, на что отреагировал президент: "Езжайте в Россию, если вам там нравится"

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.