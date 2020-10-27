Украинцы резко отреагировали на скандальное решение Кабмина о передаче денег из программы для онкобольных на строительство дорог

Как стало известно ранее, правительство направило 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Минздрава по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний на строительство дорог во Львовской области. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября.

Всего было решено перераспределить 104,75 млн гривен из указанной программы. Помимо дорог деньги были направлены на реставрацию университета имени Ивана Франко, а также на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

Данное решение правительства вызвало бурные обсуждения в сети. Большинство украинцев возмущены очередным фактом передачи денег, выделенных на медицинские нужды, на строительство дорог.

«За нецелевой использование бюджетных средств...кто то из зеленого стада реально сядет...и это время уже не за горами», «Ремонт дорог - идеальный путь откатов и мытья бабла», «Приятно все же. По ровной дороге тебя покатят на кладбище», «прэлесно! просто прэлесно! а родственники онкобольных продают квартиры-машины и пр., чтоб спасти дорогого человека (или с протянутой рукой идут по миру, прося помощи и собирая пожертвования по копейке)», «Я считаю это прямым актом геноцида украинского народа. Прошу всех запоминать и фиксировать подобные антинародные действия быдло-элиты казнокрадов», - пишут украинцы.

Напомним, скандал, Кабмин нашел новое применение деньгам для онкобольных: "60% суммы забрали на...".

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