Украинцы резко отреагировали на скандальное решение Кабмина о передаче денег из программы для онкобольных на строительство дорог
Как стало известно ранее, правительство направило 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Минздрава по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний на строительство дорог во Львовской области. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября.
Всего было решено перераспределить 104,75 млн гривен из указанной программы. Помимо дорог деньги были направлены на реставрацию университета имени Ивана Франко, а также на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.
Данное решение правительства вызвало бурные обсуждения в сети. Большинство украинцев возмущены очередным фактом передачи денег, выделенных на медицинские нужды, на строительство дорог.
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«За нецелевой использование бюджетных средств...кто то из зеленого стада реально сядет...и это время уже не за горами», «Ремонт дорог - идеальный путь откатов и мытья бабла», «Приятно все же. По ровной дороге тебя покатят на кладбище», «прэлесно! просто прэлесно! а родственники онкобольных продают квартиры-машины и пр., чтоб спасти дорогого человека (или с протянутой рукой идут по миру, прося помощи и собирая пожертвования по копейке)», «Я считаю это прямым актом геноцида украинского народа. Прошу всех запоминать и фиксировать подобные антинародные действия быдло-элиты казнокрадов», - пишут украинцы.
Напомним, скандал, Кабмин нашел новое применение деньгам для онкобольных: "60% суммы забрали на...".
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