38-летняя художница полтора года боролась с тяжелой болезнью
Татьяна Думан, которая, помимо творчества, занималась волонтерством и помогала военным, защищающим Украину на востоке, умерла во Львове.
Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук ее сестра, известная украинская журналистка Василина Думан.
«В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то нам помочь, то перечисляйте деньги на кислородные аппараты. Моя девочка ушла к любимому Господу. Нам уже ничего не нужно», – говорится в публикации.
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Тут же – последняя просьба Татьяны:
«Пока моя Таня в больнице, выполню обещание, которое ей давала. Сестричка просила собирать деньги не для нас, а для других. И это будет история о святых Божиих и кислородных аппаратах».
Беда пришла в семью Думан еще летом 2019 года, когда у Тани диагностировали злокачественную опухоль мозга – глиосаркому.
Ее родные и близкие организовали несколько благотворительных мероприятий с целью сбора денег на лечение. Последние дни художница находилась в больнице, и, к сожалению, недуг оказался сильнее. До своего 39-летия она не дожила чуть больше недели.
Она родилась 8 ноября 1981 года во Львовской области. Татьяна была замужем за иконописцем Львом Скопом, с которым вместе поддерживала украинских защитников, собирая средства и необходимые вещи для них, а также создавая иконы.
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