Украинка Кристина Коноваленко проиграла неравную борьбу с раком молочной железы
О трагедии сообщил друг семьи Виктор Самохвалов на своей странице в Фейсбуке.
Женщина стойко боролась с болезнью, однако опухоль дала многочисленные метастазы в кости и головной мозг. Неравнодушные люди собирали деньги на лечение красивой молодой женщины, однако все попытки врачей спасти маму троих малолетних детей оказались тщетными, и женщины не стало.
Трагедию семьи усугубляет тот факт, что пять лет назад в дорожно-транспортном происшествии погиб муж Кристины и отец семейства Эдуард.
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«Они оба были очень хорошие люди, люди, с которых следовало брать пример», – пишет Самохвалов.
Он подчеркнул, что после гибели супруга Кристина стойко выносила все тяготы, поднимала детей и боролась с болезнью, не жалуясь и не прося помощи, а также призывала других ценить свою жизнь.
После потери обоих родителей дети остались круглыми сиротами, и сейчас их воспитание легло на плечи родителей Кристины. Семья нуждается в помощи неравнодушных людей. Виктор оставил номер карты отца Кристины, куда можно перечислить посильную помощь.
4149 4390 1621 1405 (Нагурский Роман Станиславович).
Кроме того, он создал группы в соцсетях для друзей Кристины и Эдуарда, которые захотят в будущем поддерживать детей.
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Об этом написала на страницах в социальных сетях мать парня Ирина Золочевская.
Напомним, звезда "Лисапетного батальона" поведала о борьбе с онкологией.
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