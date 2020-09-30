Пять лет назад муж Кристины погиб в ДТП

Украинка Кристина Коноваленко проиграла неравную борьбу с раком молочной железы

О трагедии сообщил друг семьи Виктор Самохвалов на своей странице в Фейсбуке.

Женщина стойко боролась с болезнью, однако опухоль дала многочисленные метастазы в кости и головной мозг. Неравнодушные люди собирали деньги на лечение красивой молодой женщины, однако все попытки врачей спасти маму троих малолетних детей оказались тщетными, и женщины не стало.

Трагедию семьи усугубляет тот факт, что пять лет назад в дорожно-транспортном происшествии погиб муж Кристины и отец семейства Эдуард.

«Они оба были очень хорошие люди, люди, с которых следовало брать пример», – пишет Самохвалов.

Он подчеркнул, что после гибели супруга Кристина стойко выносила все тяготы, поднимала детей и боролась с болезнью, не жалуясь и не прося помощи, а также призывала других ценить свою жизнь.

После потери обоих родителей дети остались круглыми сиротами, и сейчас их воспитание легло на плечи родителей Кристины. Семья нуждается в помощи неравнодушных людей. Виктор оставил номер карты отца Кристины, куда можно перечислить посильную помощь.

4149 4390 1621 1405 (Нагурский Роман Станиславович).

Кроме того, он создал группы в соцсетях для друзей Кристины и Эдуарда, которые захотят в будущем поддерживать детей.

Ранее мы рассказывали о том, что 20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший после крушения самолета Ан-26 под Чугуевом, нуждается в помощи на лечение.

Об этом написала на страницах в социальных сетях мать парня Ирина Золочевская.

Напомним, звезда "Лисапетного батальона" поведала о борьбе с онкологией.

Ранее Politeka писала, что участнице "Голоса страны" из Днепропетровщины диагностировали рак: людей просят о помощи.

Также Politeka писала, что под Днепром пытаются спасти мать двоих детей: неравнодушных просят о помощи.