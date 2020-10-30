Как считаете, правильно ли распределяются средства из Фонда борьбы с вирусом?

Политолог Сергей Таран оценил направление 100 млн гривен с "ковидного" фонда на кино

Как передает Politeka.net, мыслями по поводу решению Кабмина он поделился на своей страничке в Facebook.

"Кабмин разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на производство телесериалов. То есть когда в больницах пациентам не будет хватать кислорода, или когда они с пневмонией неделями будут ждать результатов тестов в государственных больницах, им будут показывать новые серии «Сватов» или приключений Голобородько. Это в представлении Зе-власти очень «патриотично»", - отметил политолог.

По его словам, такое решение Кабмина является циничны в условиях эпидемии в Украине.

"Наибольший цинизм заключается в том, что в соответствии с постановлением сериалы на средства COVID-фонда должны быть отсняты «на патриотическую тематику»", - подытожил Таран.

Напомним, 28 октября Кабмин одобрил проект постановления, который позволяет использовать бюджетные средства из Фонда борьбы с COVID-19, не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов.

Отметим, что согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины вируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Напомним, скандал, Кабмин нашел новое применение деньгам для онкобольных: "60% суммы забрали на...".

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