Политолог Сергей Таран оценил направление 100 млн гривен с "ковидного" фонда на кино
Как передает Politeka.net, мыслями по поводу решению Кабмина он поделился на своей страничке в Facebook.
"Кабмин разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на производство телесериалов. То есть когда в больницах пациентам не будет хватать кислорода, или когда они с пневмонией неделями будут ждать результатов тестов в государственных больницах, им будут показывать новые серии «Сватов» или приключений Голобородько. Это в представлении Зе-власти очень «патриотично»", - отметил политолог.
По его словам, такое решение Кабмина является циничны в условиях эпидемии в Украине.
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"Наибольший цинизм заключается в том, что в соответствии с постановлением сериалы на средства COVID-фонда должны быть отсняты «на патриотическую тематику»", - подытожил Таран.
Напомним, 28 октября Кабмин одобрил проект постановления, который позволяет использовать бюджетные средства из Фонда борьбы с COVID-19, не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов.
Отметим, что согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины вируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.
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