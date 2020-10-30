Президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда
Как передает Politeka.net, документ появился на сайте Верховной Рады спустя менее суток после заседания СНБО по данному вопросу.
Владимир Зеленский просит признать решение КСУ от 27 октября «ничтожным» и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.
Проект закона содержит две статьи:
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- "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах".
- "Восстановление конституционного судопроизводства".
Большинство украинцев поддержали такую инициативу Владимира Зеленского, но многие напомнили, что президент и Верховная Рада не имеет таких полномочий.
Как известно, ранее Конституционный суд решил отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение и предоставление неправдивых данных в декларациях. В результате в Киеве началась акция протеста под стенами КСУ. Люди считают, что под угрозой теперь наказание коррупционеров, безвиз и финансовая помощь от Запада.
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