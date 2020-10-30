"Правильно, а вместе с ними разогнать всех депутатов к чертовой матери", "Эти действия следует рассматривать как государственный переворот. У президента и ВРУ нет полномочий по разгону КСУ", "Гнать их в шею, дармоедов и без права занимать место судьи", "Правильно Такой КСУ нам не нужен. Суд, который принимает такие решения, которые нужны им "бедным и несчастным", "Не только разогнать, но и по примеру Хорватии заменить всех судьями с Британии или другой страны. На зарплату 50тыс.гр думаю такие найдутся", - писали украинцы в сети.