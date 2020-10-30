Журналисты политического видеоблога «СОЦ ОПРОС» выяснили мнения киевлян о том, должен ли министр здравоохранения Максим Степанов покинуть свою должность из-за неудовлетворительных результатов борьбы с пандемией COVID-19.
Полученные ответы различаются довольно сильно. Одни настаивают на немедленной отставке, некоторые хотят сначала увидеть, что он сделал на своём поту, а третьи думают, что в происходящем нет вины Степанова.
«Если, как сейчас, люди, например, свободно в метро ездят, то от этого ничего хорошего не будет. Карантин нужно усиливать, тогда будет лучше», - настаивает респондент по имени Андрей.
Другие опрошенные ссылаются на фонд COVID-19, хотя в последнее время различные источники опровергли его существование.
«Насколько я видел цифры, то из фонда денег на медицину практически не было израсходовано. На другие цели больше, получается, шло. Наверное, и его вина в этом есть», - говорит it-специалист, назвавшийся Игорем.
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По мнению ряда респондентов, Степанов обязан навести порядок в отрасли, а уж после покидать пост.
«Пусть он сначала исправит работу, а отставка – это слишком просто, отправил и все», - считает администратор Тая.
Представители старшего поколения более склонны полагать, что в нынешней ситуации нет вины Степанова.
«Министр не виноват. Это у нас люди не в состоянии понять, что идет серьезная болезнь. Маски не надевают, особенно молодежь, они легкомысленно к этому относятся. А что он один может сделать, если народ не хочет понимать, что творится?», - поделилась своим мнением пенсионерка Алла.
Предприниматель Викторина согласна с ней: «Я думаю, что в этой ситуации виноваты и мы сами. Потому что не соблюдается дистанция в метро. И, конечно же, виновата наша власть, потому что нужно все-таки обеспечить врачей, чтобы у них была достойная зарплата, потому что они реально рискуют жизнью».
Был упомянут и бывший кандидат в президенты Олег Ляшко:
«Он каждое утро только рассказывает статистику. Сколько умерло и сколько заболело, всё, больше ничего он не делает… Мои знакомые, которые переболели, говорят, что попасть в больницу просто невозможно», - сообщила предприниматель Елена.
Остаётся надеяться, что слаженные действия главы Минздрава и других представителей власти смогут остановить пандемию.
Ранее Степанов заявил, что полного локдауна следует избегать всеми силами.
Владимиру Зеленскому уже подавали петицию с требованием отставки Степанова.