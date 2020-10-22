Біля Офісу Президента України сьогодні відбулася акція, в рамках якої Президенту передали пів мільйона підписів, зібраних за відставку Максима Степанова. Організатором акції виступила політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ».

У політсилі наголошують на тому, що країна виявилася не готовою до пандемії коронавірусу через пів року після її початку, і вважають, що в цьому винен безпосередньо міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Лідер політсили Ігор Палиця заявив у парламенті, що партія вже зібрала пів мільйона підписів за відставку міністра, і пообіцяв передати їх Президенту Зеленському.

«Ми повинні робити висновки й по уряду, і по Міністерству охорони здоров’я. Наша партія зібрала пів мільйона підписів за відставку керівника МОЗ. Через їхню бездіяльність умирають українці! І вони повинні відповідати!» – заявив Палиця.

Сьогодні учасники акції передали підписи Президенту – у громадській приймальні ОП офіційно зареєстрували кілька десятків ящиків з підписами як вхідну кореспонденцію.

«Від імені людей ми говоримо правду Президенту. Пане Президенте, пам’ятайте, на вас – найбільша відповідальність. Бо степанови приходять та йдуть, а глава держави відповідає перед своїм народом і перед майбутніми поколіннями… Ми хочемо, щоб ви визначились, з ким ви: з Україною чи з міністром Степановим? Якщо з Україною, то вже сьогодні–завтра цей міністр має піти у відставку! А РНБО на позачерговому засіданні повинна оцінити реальний стан боротьби з коронавірусом. Оцінити й розробити дієві кроки для подолання епідемії», – прокоментувала передачу підписів очільниця Жіночого руху партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Суслова.