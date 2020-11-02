Конфликт, разгоревшийся между Конституционным судом Украины и президентом страны Владимиром Зеленским, вновь подогрел интерес к тому, как работает наша судебная система и во что она обходится народу.

Известный политический видеоблогер Сергей Корнак решил заняться вторым вопросом.

Он выяснил, что в год на Конституционный и Верховный суды, вместе взятые, идёт из казны три с половиной миллиарда гривен. В соответствующую сумму обходится и содержание Высшего антикоррупционного суда – который, по мнению Корнака, вовсе не нужен, поскольку антикоррупционным должен быть любой суд. Что касается ВАКС, то обозреватель сомневается, что он чист от коррупции, когда все остальные суды погрязли в ней.

Корнак напомнил о таком примере. США – богатейшая страна мира, которая по населению почти в десять раз превосходит Украину. Но там в Верховном суде заседают всего девять человек. Этот же суд играет и роль Конституционного, которого в Америке нет.

Верховный суд Украины состоит из 120 членов, а Конституционный – из 18. Всех их за свой счёт содержат налогоплательщики. «Вы понимаете, кто из нас лох?», - замечает видеоблогер.

Он привёл и ещё более впечатляющую информацию. Зарплата конституционного судьи достигает 750 тысяч гривен, пенсия судьи верховного – 225 тысяч.

«Мы кричим на каждом углу, что зарплаты чиновников должны быть большие, чтобы они не воровали. Друзья, чтобы чиновники не воровали, надо их сажать. Украл? Сел в тюрьму. Вы понимаете? 120 человек, вместо 9 американских, они получают зарплаты от 700 тысяч гривен в месяц на каждого», - подчёркивает Корнак.

По его мнению, президент Зеленский не смог договориться с Конституционным судом – не хватило денег. Однако он намерен не ликвидировать этот орган, а лишь заменить его членов своими ставленниками.

«Чтобы залезть в эту касту нужно 150 тысяч долларов, но их ведь нужно отбивать… У нас есть только один вопрос: как их всех сократить? Их всех надо убрать в народное хозяйство. Вот я очень бы хотел посмотреть на глав администраций, на судей и прокуроров с мотыгой в руках», - резюмирует Корнак.

Ранее Николай Томенко прокомментировал конфликт между президентом и КСУ.

Президент Владимир Зеленский внёс законопроект, объявляющий решение Конституционного суда юридически ничтожным.