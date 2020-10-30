Президент Володимир Зеленський вніс законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного Суду
Як передає Politeka.net, документ з'явився на сайті Верховної Ради через менше доби після засідання РНБО з даного питання.
Володимир Зеленський просить визнати рішення КСУ від 27 жовтня «нікчемним» і таким, що прийнято в умовах реального конфлікту інтересів.
Проект закону містить дві статті:
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- "Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах".
- "Відновлення конституційного судочинства".
Більшість українців підтримали таку ініціативу Володимира Зеленського, але багато хто нагадав, що президент і Верховна Рада не має таких повноважень.
Як відомо, раніше Конституційний суд вирішив скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та надання неправдивих даних у деклараціях. В результаті в Києві почалася акція протесту під стінами КСУ. Люди вважають, що під загрозою тепер покарання корупціонерів, безвіз і фінансова допомога від Заходу.
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