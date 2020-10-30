Президент Володимир Зеленський вніс законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного Суду

Як передає Politeka.net, документ з'явився на сайті Верховної Ради через менше доби після засідання РНБО з даного питання.

Володимир Зеленський просить визнати рішення КСУ від 27 жовтня «нікчемним» і таким, що прийнято в умовах реального конфлікту інтересів.

Проект закону містить дві статті:

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  • "Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах".
  • "Відновлення конституційного судочинства".

Володимир Зеленський, скрін

Більшість українців підтримали таку ініціативу Володимира Зеленського, але багато хто нагадав, що президент і Верховна Рада не має таких повноважень.

"Правильно, а разом з ними розігнати всіх депутатів до чортової матері", "ці дії слід розглядати як державний переворот. У президента і ВРУ немає повноважень по розгону КСУ", "гнати їх в шию, дармоїдів і без права займати місце судді", " Правильно такий КСУ нам не потрібен. Суд, який приймає такі рішення, які потрібні їм "бідним і нещасним", "не тільки розігнати, але і за прикладом Хорватії замінити всіх суддями з Британії або іншої країни. На зарплату 50тис гривень думаю нові знайдуться", - писали українці в мережі.

Як відомо, раніше Конституційний суд вирішив скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та надання неправдивих даних у деклараціях. В результаті в Києві почалася акція протесту під стінами КСУ. Люди вважають, що під загрозою тепер покарання корупціонерів, безвіз і фінансова допомога від Заходу.

Нагадаємо, скандал, Кабмін знайшов нове застосування грошам для онкохворих: "60% суми забрали на...".

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