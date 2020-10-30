Президент Володимир Зеленський вніс законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного Суду

Як передає Politeka.net, документ з'явився на сайті Верховної Ради через менше доби після засідання РНБО з даного питання.

Володимир Зеленський просить визнати рішення КСУ від 27 жовтня «нікчемним» і таким, що прийнято в умовах реального конфлікту інтересів.

Більшість українців підтримали таку ініціативу Володимира Зеленського, але багато хто нагадав, що президент і Верховна Рада не має таких повноважень.