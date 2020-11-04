Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект об отсрочке на год обязательного использования кассовых аппаратов (PPO) для ФОПов

Парламентарии отправили документ №4313 на повторное первое чтение, передает Politeka.net со ссылкой на украинские СМИ.

Законопроект поддержали 212 парламентариев, а для его принятия необходимо было 226 голосов.

На такой финт депутатов уже отреагировали в соцсетях.

«Верховная Рада только что провалила законопроект об отсрочке РРО для ФЛП в год! 🤦🏼♀ самоубийцы) Голосов НЕ дали Слуги народа от них только 152 голоса. Все остальные фракции – были в полном составе за. Общее количество голосов – 212. Теперь Закон будет возвращен обратно на первое чтение в Комитет 🤦🏼♀ Какие же вы далеки от всего ((( В пандемии и карантин публично провалить такое решение для малого бизнеса - это просто феерия идиотизма», – сообщает телеграмм-канал «ХРУМка ПОЛІТИКА».

Не осталось решение парламентариев и вне внимания известного украинского политолога Юрия Романенко.

««Слуги народа» продолжают поражать своей тупорылостью. Сегодня провалили голосование по переносу на год введение РРО для ФОПОв. Точнее говоря, не провалили, а это было политическое решение, потому что фракция СН дала 107 голосов за этот законопроект. Не хватило 14 голосов до 226. При этим за то, чтобы отправить закон на доработку в первом чтении, СН тут же дали 152», – написал он.

По его словам, если слуги народа готовы так упрямо держаться за экономические эксперименты Гетьманцева, то «придётся слить их вместе с экспериментаторами».

Романенко не исключает, что с таким подходом они отмучаются уже в следующем году.

Как известно, с 1 января 2021 года РРО для некоторых видов деятельности II-IV групп физлиц-предпринимателей. С 1 апреля следующего года РРО станет обязательным для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Ранее мы писали о том, что, по словам экономиста Юрия Атаманюка, Гетьманцев предлагает обложить всех, начиная с 2-х комнатной квартиры, налогом на недвижимость, а также налогом на роскошь со всех автомобилей моложе пяти лет.

Напомним, с украинцев «сдирают» деньги на содержание пенсионеров, известна сумма.

Как сообщала Politeka, под Верховной Радой митингуют шахтеры.

Также Politeka писала, что Рада вводит новые наказания для украинцев.