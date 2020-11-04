Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект об отсрочке на год обязательного использования кассовых аппаратов (PPO) для ФОПов
Парламентарии отправили документ №4313 на повторное первое чтение, передает Politeka.net со ссылкой на украинские СМИ.
Законопроект поддержали 212 парламентариев, а для его принятия необходимо было 226 голосов.
На такой финт депутатов уже отреагировали в соцсетях.
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«Верховная Рада только что провалила законопроект об отсрочке РРО для ФЛП в год! 🤦🏼♀ самоубийцы) Голосов НЕ дали Слуги народа от них только 152 голоса. Все остальные фракции – были в полном составе за. Общее количество голосов – 212. Теперь Закон будет возвращен обратно на первое чтение в Комитет 🤦🏼♀ Какие же вы далеки от всего ((( В пандемии и карантин публично провалить такое решение для малого бизнеса - это просто феерия идиотизма», – сообщает телеграмм-канал «ХРУМка ПОЛІТИКА».
Не осталось решение парламентариев и вне внимания известного украинского политолога Юрия Романенко.
««Слуги народа» продолжают поражать своей тупорылостью. Сегодня провалили голосование по переносу на год введение РРО для ФОПОв. Точнее говоря, не провалили, а это было политическое решение, потому что фракция СН дала 107 голосов за этот законопроект. Не хватило 14 голосов до 226. При этим за то, чтобы отправить закон на доработку в первом чтении, СН тут же дали 152», – написал он.
По его словам, если слуги народа готовы так упрямо держаться за экономические эксперименты Гетьманцева, то «придётся слить их вместе с экспериментаторами».
Романенко не исключает, что с таким подходом они отмучаются уже в следующем году.
Как известно, с 1 января 2021 года РРО для некоторых видов деятельности II-IV групп физлиц-предпринимателей. С 1 апреля следующего года РРО станет обязательным для всех плательщиков единого налога II-IV групп.
Ранее мы писали о том, что, по словам экономиста Юрия Атаманюка, Гетьманцев предлагает обложить всех, начиная с 2-х комнатной квартиры, налогом на недвижимость, а также налогом на роскошь со всех автомобилей моложе пяти лет.
Напомним, с украинцев «сдирают» деньги на содержание пенсионеров, известна сумма.
Как сообщала Politeka, под Верховной Радой митингуют шахтеры.
Также Politeka писала, что Рада вводит новые наказания для украинцев.