Под Верховной Радой проводят митинг шахтеры угледарских шахт «Южнодонбасская-1» и шахты имени Н.С. Сургая.

Среди требований - выплата задолженности по зарплате, перераспределение бюджетных средств 2020 на выплату зарплат, повышение окладов и погашение долгов за электроэнергию угледобывающих предприятий.



3 ноября под Верховной Радой проходит митинг работников угледобывающих предприятий города Угледара. Работники госшахт «Южнодонбасская-1» и шахты имени Н.С. Сургая требуют от Верховной Рады и правительства немедленно погасить долг по заработной плате, перераспределить расходы государственного бюджета в сумме 77,356 млн.грн по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли», и направить их на погашение задолженности по заработной плате работников угольных предприятий.



Кроме того, шахтеры требуют создать условия для стабильной и бесперебойной работы госшахт - обеспечить 100% реализацию угольной продукции шахт и своевременную оплату согласно договорам. Кроме того, просят выделить средства из Государственного бюджета на на погашение задолженности за электрическую энергию, которая образовалась до 01.07.2019 года.



По словам главы Независимого Профсоюза горняков Михаила Волынца, задолженность по зарплате уже достигла 1,4 млрд грн. Если не предпринять системных шагов, задолженность вырастет до 2 млрд к концу года.



Волынец говорит, что шахтеры готовы продолжать митинг пока их вопросы не будут решены.



«Шахтеры остаются в Киеве до завтрашнего дня. Они будут тщательно отслеживать будут ли приняты обещанные законопроекты и будут ли быстро выделенные средства. Если не будут - другие шахтеры, которые не смогли приехать в Киев, готовы перекрыть транспортные пути. В первую очередь на Львовщине, в районе Равы Русской, на Луганщине, в Донецкой области», - заявил Волынец на брифинге в Верховной Раде.