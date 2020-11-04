Освобожденный боец батальона Национальной гвардии Виталий Маркив прибыл в Украину
Но в сети довольно неоднозначно отреагировали на возвращение Маркива в Украину:
"У нас уже есть Сенцов", "У нас много кто есть. Чем больше патриотов, тем лучше для страны", "Чего вы грызётесь, пишите гадости, он же отстоял честь Украины. Мы мирные люди, но сдачи дадим", "Не забудьте вручить ему орден, и сделать героем Украины, так как в нашем государстве всим раздают ордена на право и на лево", "Он что, уже генерал?", "Хватит нам Надежды (Савченко - ред.)", - писали украинцы в сети.
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Напомним, 3 ноября решением апелляционного суда Милана с Виталия Маркива были сняты все обвинения, а уже на следующий день он был доставлен в Украину.
Напомним, раскрыта правда о вмешательстве Порошенко в дело нацгвардейца Маркива: «спланированное уничтожение».
Как сообщала Politeka, приговор Маркиву: Италия объявила охоту на еще одного украинца, детали скандала.
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