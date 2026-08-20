Мешканцям регіону варто заздалегідь перевірити свої дані, щоб своєчасно скористатися правом на Перерахунок пенсії в Дніпропетровській області.

Перерахунок пенсії в Дніпропетровській області може дозволити працюючим пенсіонерам збільшити щомісячну виплату раніше чергової індексації за наявності необхідного страхового стажу, передає Politeka.

Після призначення виплати громадянин може продовжувати офіційно працювати та накопичувати додаткові періоди страхування. Коли виконуються встановлені умови, суму пенсії переглядають.

Одна з підстав — набуття щонайменше 24 місяців страхового стажу після попереднього призначення або зміни розміру виплати.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Є й інший варіант. Право на перегляд виникає після двох років від моменту призначення пенсії чи попередньої зміни її суми. При цьому кількість додаткових місяців може бути меншою за 24.

Як відбувається процедура

У більшості випадків Пенсійний фонд здійснює відповідний перегляд для працюючих пенсіонерів автоматично. Проте за виконання всіх вимог громадянин може самостійно подати заяву, не очікуючи наступного автоматичного розрахунку.

Перед зверненням варто перевірити кілька моментів. Насамперед необхідно переконатися, що робота була офіційною, а роботодавець регулярно сплачував ЄСВ.

Також слід перевірити інформацію про страховий стаж та внески у реєстрі Пенсійного фонду. Зробити це можна через особистий кабінет на офіційному вебпорталі установи.

Від чого залежить сума

Додатковий стаж не означає однакової доплати для всіх отримувачів. Під час розрахунку беруть до уваги період роботи після призначення виплати та заробіток, з якого сплачувалися страхові внески.

Тому результат залежить від індивідуальних показників. Триваліший період офіційної зайнятості та більший підтверджений дохід можуть вплинути на кінцевий розмір виплати.

Пенсіонерам, які продовжують працювати, варто періодично контролювати відомості про стаж і внески, щоб не пропустити момент, коли з’являється право на збільшення щомісячної суми.

Мешканцям регіону варто заздалегідь перевірити свої дані, щоб своєчасно скористатися правом на Перерахунок пенсії в Дніпропетровській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як саме було піднято ціни.

Також Politeka повідомляла, Пенсіонерам у Дніпропетровській області доступна доплата: хто може розраховувати на щомісячну виплату.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка проблема знову турбує жителів.