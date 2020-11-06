В Запорожье русский язык лишили статуса регионального

Как передает Politeka, об этом сообщил депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин на своей странице в соцсети.

Так, он рассказал, что Окружной административный суд Запорожья признал противоправным решение городского совета, принятое еще в июле 2006 года, о предоставлении русскому языку статуса регионального.

В судебной инстанции документ чиновников признали не соответствующим нормам законодательства.

"Выиграл суд у Запорожского городского совета. Решение Запорожского городского совета от 05.07.2006 г. "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка" признано противоправным и недействительным. Слава Украине!" - говорится в сообщении депутата.

В комментариях к посту запорожцы обрадовались такой новости и писали преимущественно "поздравляю" и "спасибо".

"Вот и хорошо,чем быстрее пройдёт украинизация тем лучше... Может и я заговорю", "Жму руку!", "Поздравляю!", "Спасибо!", "Отличная новость!", "Поздравления! Хотя огорчает, что для местного совета для этого нужно решение суда, а не собственное решение", "Хоть что-то хорошее", "Обжаловать будут?", "Респект!" - пишут под постом.

Ранее сообщалось, что львовский активист добился отмены статуса русского языка как регионального в Одессе. В этом городе русский получил статус регионального языка в 2012 году.

"Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать и, как результат, через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета", - сообщил активист.

Также ранее от русского в качестве регионального отказались в Херсоне. За данное решение проголосовало абсолютное большинство депутатов - 33 из 38.

Напомним, туристка упрекнула одесситов за русский язык и поплатилась.

Как сообщала Politeka, языковой скандал в украинской школе: детей обязали учить русский: "чтобы было легче".

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