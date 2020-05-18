В школе №90 Кривого Рога вспыхнул грандиозный скандал из-за русского языка

Педагогический совет общеобразовательного заведения проголосовал за обязательное изучение этого предмета в 5-10 классах, а в 11 классе ввел его как факультативный предмет, сообщает UA: Днепр.

Возмутило решение и родителей учеников. Так, мама выпускника Виктория Рудник не скрывает своего негодования:

«Недавно я получила учебный план, по которому будут обучать наших детей в следующем году. Была удивлена, что факультативно предлагают русский язык.

По ее словам, учителям новые учебные планы раздали за двое суток до педсовета и сказали, чтобы выбирали русский язык.

«Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Но не все родители хотят, многие написали заявления, что хотят немецкий. Родители 11-классников, когда узнали, что русский будет факультативом, написали заявления, чтобы нам поставили украинский или английский, потому что их складывать на ВНО

Также она сообщила, что в школе предложили не ходить на уроки русского, если кто-то не хочет. Однако Викторию возмущает тот факт, что финансироваться все будет из бюджета, а родителям придется нанимать репетиторов по украинскому за свои деньги.

После резонанса, который поднялся среди родителей, а также попал на страницы СМИ, в школе решили пересмотреть учебный план. Однако какое решение приняли 15 мая, пока неизвестно.

«Обучение должно проходить на украинском, сегодня, безусловно, важен английский , который, кстати, усиленно изучают и в России, а далее, кому как угодно», «Если какая то часть хочет учиться на русском языке, какая проблема? Арендуйте школу, нанимайте учителей, все оплатите и учитесь себе на здоровье, а не за счет государства», «А я не против, пусть будет и русский, и украинский языки», «Русский вообще нужно искоренять из Украины. Зачем его учить, от него и так нигде спрятаться, он повсюду на улицах, магазинах, центрах. Лучше изучать международный язык», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что, по словам писателя Антона Мухарского, ненависть к украинскому языку начинается еще со школы.



"А вы пробовали, господа, родившись в русскоязычной семье в Киеве, Харькове, Одессе или Днепре, перейти в школе на украинский язык? Сразу: гы-гы-гы, тупой селюк, жлоб, де*ил, ч*о, козел, утирок...", - отметил он.

Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.

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