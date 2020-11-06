Сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни на 87-м году



Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, но в начале 1980-х переехал в Москву.

Нередко Михаил Михайлович высказывался о своей исторической родине. Предлагаем вспомнить лучшие слова сатирика об Украине.



"Моя родина - Украина, Одесса, а если представить все это в виде конуса (сначала широко, размашисто идет, а потом заостряется), то пространство большой развалившейся страны - мощной, с гремящими танками и ракетами - становилось все уже, уже... Вот здесь, у основания - Украина, ближе к острию - Одесса, а на самой верхушке - Аркадия, море, и там я..." - говорил сатирик.

В одном из интервью журналисту Дмитрию Гордону он сравнил украинский и русский народы:



