Сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни на 87-м году
Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, но в начале 1980-х переехал в Москву.
Нередко Михаил Михайлович высказывался о своей исторической родине. Предлагаем вспомнить лучшие слова сатирика об Украине.
"Моя родина - Украина, Одесса, а если представить все это в виде конуса (сначала широко, размашисто идет, а потом заостряется), то пространство большой развалившейся страны - мощной, с гремящими танками и ракетами - становилось все уже, уже... Вот здесь, у основания - Украина, ближе к острию - Одесса, а на самой верхушке - Аркадия, море, и там я..." - говорил сатирик.
В одном из интервью журналисту Дмитрию Гордону он сравнил украинский и русский народы:
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"Что отличает Россию от Украины в худшую сторону - почему-то озлобленное население. "Россия для русских!"... Ты мне скажи - здесь слышно: "Украина для украинцев!"?".
К события 2014 года Жванецкий испытывал особые чувства:
"Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг. Это не исключает того, что могут прийти новые", - писал Михаил Михайлович во время событий Майдана.
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