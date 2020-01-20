Врачи поставили страшный диагноз 85-летнему сатирику Михаилу Жванецкому.

Как известно, Жванецкому начало нездоровится еще до Нового года. Сейчас он проходит лечение в одной из московских больниц. Врачи озвучили артисту диагноз «рак предстательной железы», сообщают российские СМИ.

По словам медиков, несмотря на то, что состояние Жванецкого стабильно тяжелое, у него диагностировали не самую агрессивную форму рака. Однако, сказывается возраст сатирика. В 85 лет переносить любую болезнь тяжело. К тому же в 2019 году у артиста уже были проблемы со здоровьем. Он сломал руку, из-за чего отменил свои выступления в Германии.

Михаил Жванецкий в свойственной ему манере отшучивается, комментируя свои болезни, но иногда признается, что думает о смерти.

«Есть мысли и о смерти. Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я о ней думаю немного и нечасто. В основном, когда заболею и нужно обратиться к врачу», - рассказывает Жванецкий.

Отмечается, что, несмотря на плохое самочувствие, артист регулярно прогуливается по больничным коридорам. Он старается быть активным, хотя и находится в подавленном настроении.

Как известно, рак предстательной железы одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. Особенно часто эта болезнь настигает мужчин в возрасте старше 60 лет. Ежегодно в мире фиксируется около 400 тыс. новых случаев этого вида рака. Во многих странах он входит в список самых распространенных видов рака после рака легких и рака желудка.

Кстати, от этого недуга умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев.

Напомним, что Жванецкого скосила страшная болезнь, врачи ошарашили диагнозом: как у Кобзона.

А Politeka писала, что тяжелобольного Жванецкого застукали в ресторане, сатирик прервал молчание: "Раз в год...".

Также Politeka сообщала, что с сыном Жванецкого жестоко расправились в Москве, "заступился за...": первые подробности.