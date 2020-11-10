Президент Украины Владимир Зеленский должен лечиться в обычной больнице, как простые граждане

Такое мнение озвучил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Так, на своей странице в Facebook он отметил, что глава государства после выявления у него опасной болезнидолжен лечиться, как простые граждане, чтобы понять, к чему привела бездеятельность его команды.

"Владимир, вы не герой, и это не пиар. Раз у вас температура и вы заболели короной, у вас появилась возможность понять участь простых людей, которые задыхаются без кислорода, места в реанимационных и без лекарств, которыми будут вас лечить. Проедьтесь в турне по больницам, послушайте уставших врачей и медсестер. Посмотрите в глаза задыхающихся, сгорающих и умирающих и их родственников", – сказал Бродский.

Подытоживая, Бродский предположил, что, возможно, Бог по его просьбе послал представителям власти испытание в виде коронавируса. Кроме того, он предупредил, что скрыть факт лечения в элитных клиниках никому не удастся.

"Вы ничего не делали семь месяцев, кроме валяния дурака. Если я найду вас и ваших близких в частных больницах, я буду кричать на всю страну. Вы должны понять, что взялись не за свое дело. Будьте здоровы, и ваши родители тоже. Уверен, что будете лечиться не как простые люди. Идите уже к себе в "95 квартал" , Трамп уже пошел, не тяните. Дайте строить нормальную страну для людей, а не аферистов", – резюмировал Бродский в обращении к Зеленскому.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Кроме него, заразился и глава ОП Андрей Ермак.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.