Президент Украины Владимир Зеленский должен лечиться в обычной больнице, как простые граждане

Такое мнение озвучил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Так, на своей странице в Facebook он отметил, что глава государства после выявления у него опасной болезнидолжен лечиться, как простые граждане, чтобы понять, к чему привела бездеятельность его команды.