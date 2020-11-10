Если на 5-7 дней после начала болезни симптомы коронавируса обостряются, нужно срочно сдавать тест

Заведующая инфекционным отделением Киевской городской больницы №17 и врач-пульмонолог Светлана Гук в интервью "Politeka Online" рассказала о симптомах коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медик объяснила, когда стоит сдавать тест на коронавирус, а также, какие действия нужно предпринимать в случае положительного результата.

Светлана призналась, что два раза переболела этой болезнью, причем, первый раз у нее был сложным, но на второй раз ей было намного легче. Она рассказала, что чувствовала сильную усталость, но считала, что это из-за нагрузки.

И только тогда, когда она сдала тест на коронавирус и получила положительный результат, она померяла температуру и выяснилось, что у нее 37,6.

"Я не теряла нюх, у меня все немного нетипично протекает. Просто была слабость и хотелось отдохнуть, а потом только выяснилось, что симптомы есть, но я к ним не была внимательна", - призналась врач-пульмонолог.

Кроме того, Светлана объяснила украинцам, при каких симптомах нужно обращаться к врачу и сдавать тест. По ее словам, первые 5 дней заболевания не нужно особо ничего делать, можно пить чай с малиной и калиной или же принимать витамины.

Также она говорит о том, что в первые 5 дней нельзя себя нагружать, впадать в панику, необходимо пить много жидкости и ложиться на живот, чтобы улучшить оксигинацию задней части легких. Очень важно создать условия для организма, чтобы у человека не было обострения.

Но если ситуация после этого периода ухудшилась, то нужно обязательно принимать меры.

"Если после 5-7 дня сохраняются такие яркие симптомы, как высокая температура и она очень плохо сбивается, это уже повод, чтобы сдать анализы, найти врача и сдать ПЦР-тест", - говорит медик.

Также она предупредила, что в больницу, где лечат больных коронавирусом, не возьмут без ПЦР-теста, именно поэтому важно его сдавать. А в том случае, если человек получил положительный тест на коронавирус, то нужно оставаться дома и отслеживать температуру, записывая все симптомы в специальный дневник.

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