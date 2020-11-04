Актриса заболела еще в начале лета, а болезнь она перенесла в легкой форме

Популярная актриса Ольга Сумская призналась в интервью для одного из украинских СМИ, что переболела коронавирусом, передает Обозреватель.

Она предполагает, что болезнь подцепила на гастролях театра, где было огромное скопление людей.

Кроме того, она отметила, что в кругу ее знакомых очень многие столкнулись с коронавирусом.

"Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже. Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь", – рассказала Сумская.

У нее были легкие симптомы, которые практически ее небеспокоили, поэтому коронавирус она перенесла на ногах. Так, в начале лета у актрисы обнаружился коронавирус и появился насморк и на две недели пропало обоняние.

"Но тогда я перенесла инфекцию на ногах. Кстати, у мужа и дочери Ани были похожие симптомы", – отметила Ольга.

Кроме того, она призналась, что боится снова переболеть на коронавирус, ведь в следующий раз это может быть тяжелая форма заболевания. Также актриса считает, что все переболеют, но только в разных формах.

"Я остаюсь бдительной. Перед выходом на площадку все проходят тестирование. При мне было несколько положительных результатов. Этих людей сразу отправляли домой через черный ход. Конечно, я ношу маску, дезинфицирую все, что меня окружает. В поезде обрабатываю даже постельное белье. Сама покупаю спирт и наливаю в бутылочки, которыми пользуюсь постоянно для дезинфекции", – подчеркнула Сумская.

Напомним, 54-летняя Сумская впечатлила царственным видом в роскошном платье.

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.