Актриса заболела еще в начале лета, а болезнь она перенесла в легкой форме

Популярная актриса Ольга Сумская призналась в интервью для одного из украинских СМИ, что переболела коронавирусом, передает Обозреватель.

Она предполагает, что болезнь подцепила на гастролях театра, где было огромное скопление людей.

ольга сумская

Кроме того, она отметила, что в кругу ее знакомых очень многие столкнулись с коронавирусом.

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"Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже. Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь", – рассказала Сумская.

У нее были легкие симптомы, которые практически ее небеспокоили, поэтому коронавирус она перенесла на ногах. Так, в начале лета у актрисы обнаружился коронавирус и появился насморк и на две недели пропало обоняние.

"Но тогда я перенесла инфекцию на ногах. Кстати, у мужа и дочери Ани были похожие симптомы", – отметила Ольга.

ольга сумская

Кроме того, она призналась, что боится снова переболеть на коронавирус, ведь в следующий раз это может быть тяжелая форма заболевания. Также актриса считает, что все переболеют, но только в разных формах.

"Я остаюсь бдительной. Перед выходом на площадку все проходят тестирование. При мне было несколько положительных результатов. Этих людей сразу отправляли домой через черный ход. Конечно, я ношу маску, дезинфицирую все, что меня окружает. В поезде обрабатываю даже постельное белье. Сама покупаю спирт и наливаю в бутылочки, которыми пользуюсь постоянно для дезинфекции", – подчеркнула Сумская.

Напомним, 54-летняя Сумская впечатлила царственным видом в роскошном платье.

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.