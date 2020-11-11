После шести лет оккупации Крыма радость жителей полуострова от возвращения в «родную гавань» заметно поубавилась

Все чаще и чаще крымчане жалуются в соцсетях на то, насколько невыносимой стала жизнь после того, как к ним пришла Россия, передает Politeka.net.

Даже пенсионеры, которые были среди тех, кто больше всех ратовал за «российский Крым», теперь с ностальгией вспоминают жизнь при Украине.

Своим наблюдением по этому поводу в Twitter поделился пользователь с ником Крымский Х*холл.

«На рынке подслушал разговор бабок-пенсионеров. Тема «Как стало жить». Из всего разговора напишу только то, что в разговоре мусолили тему «А на украинскую пенсию купить можно было больше...». Вот так с обнищанием приходят и мозги», – пишет он.

В комментариях популярный блогер КРЫМский бандеровец добавил:

«Я сегодня аналогичную тему слышал от пенсионерок на остановке. Полоскали рашку в хвост и в гриву. Плакались, шо "тока масква харашо живёт"».

«А если бы наоборот, остались бы за рассею», «Да какие мозги, это у них говорят желудки», «С мозгами - хрен . Это просто констатация факта», – добавляют другие пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Крыма жалуются на нехватку лекарств и денег на них, на медицину и цены в целом.

«Что же происходит у нас в Крыму!? С лекарствами беда в аптеках, одинокий пенсионер не в состоянии купить, да и бюджетникам тоже не легче. Люди последнее тратят на лекарства, терапевты не всегда приходят, понятно, тоже болеют. Неужели, власти, вы не в курсе?», «Цены — космос. Давно пора понять, что им с большой колокольни на людей, у них одна забота — как набить карман потуже, вот и вся политика, мать её», «Плюс тотальная нищета и безнадёга. Вот это мы вляпались», – пишут в сети обманутые обещаниями российской власти люди.

Напомним, оккупанты решили оставить крымчан на год без воды.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.