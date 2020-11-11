В Луцке женщина родила в машине, по дороге в роддом
Как передает Politeka.net, невероятную историю рассказали журналисты в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Решения рожать в дороге женщина приняла после того, как поняла, что доехать до больницы они не успеют. 30-летня роженица попросила мужа остановиться — и сама, без помощи медиков, родила здоровую девочку.
После успешных родов семью в больницу сопроводили местные патрульные.
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