В Луцке женщина родила в машине, по дороге в роддом



Как передает Politeka.net, невероятную историю рассказали журналисты в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Решения рожать в дороге женщина приняла после того, как поняла, что доехать до больницы они не успеют. 30-летня роженица попросила мужа остановиться — и сама, без помощи медиков, родила здоровую девочку.

После успешных родов семью в больницу сопроводили местные патрульные.

В пресс-службе Национальной полиции в Волинской области уже отреагировали на словчившееся:

"Девочка родилась здоровой и ее жизни ничего не угрожает. Поздравляем супругов с пополнением и желаем мира, согласия и здоровья всем членам семьи", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве врачи спасли новорожденную девочку, от которой отказались ее родители.

Когда девочка родилась, ее родителям сообщили, что у ребенка врожденная патология - сложный порок сердца. Вместо того чтобы взяться за лечение ребенка, горе-родители выбрали другой путь - они просто отказались от родного ребенка.