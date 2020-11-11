С Донбасса стоит отселить лояльных украинскому правительству людей и оставить ОРДЛО без коммунальных услуг

Такое мнение озвучил дипломат Роман Бессмертный в статье для "Нового времени".

По его словам, сложившуюся ситуацию на Донбассе можно решить только с помощью армии, но на этот момент это маловероятный сценарий.

"Поскольку в войнах побеждают армии. Сегодня это сделать невозможно (см. Нагорный Карабах). Но есть люди. Поэтому должна быть программа отселения людей (лояльных украинскому правительству). И вот такие пункты написали, и как только это сделали, тогда электроэнергию, газ, воду перерезали и поставили точку. Тогда понятно, что мы заботимся о людях, отселяем, обеспечиваем их жильем, работой, и мы: не кормим себе врага и не мучаем себя", - отметил Бессмертный.

Дипломат утверждает, что обещания властей о мире на Донбассе являются популизмом.



"Поэтому надо прекратить эти разговоры о мирных проектах, программах реинтеграции. Все, этот период с ходом 5-летнего этапа завершения. Поэтому нечего гангрену дальше развивать", - подчеркнул Бессмертный.

Напомним, Леонид Кравчук выразил уверенность в том, что после возвращения контроля над границей Донбасса можно будет вернуть нормальную жизнь на ныне оккупированных территориях.

Согласно документу, который предлагается ввести на обсуждение в ТКГ, планируется решить вопрос о наказании для боевиков, приняв соответствующий закон в Верховной Раде.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, что Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему минские договоренности нужно изменить.