"Черные копатели" вблизи села Скобелево пытаются уничтожить скифский Царский курган V в. до н. э.

Об этом пишет ВВС.

Тревогу подняли активисты и археологи, и даже призвали президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

Местные жители жалуются, что с сентября неизвестные с техникой раскапывают один из таких курганов у Скобелево. Силовики никак не реагировали на жалобы, а жителям предложили даже не смотреть в сторону курганов.

"Местные анонимно рассказали, что первое появление копателей было еще в августе, и тогда полиция якобы арестовала технику. Но в начале сентября техника снова появилась, но уже с охраной. Приезжаем на место - курган просто изрыт. Когда нашу машину увидели, то один из пикапов, который был рядом, сразу что-то нагрузил и быстро уехал", - рассказывает активист Илья Зелинский.

Уже на кургане они заметили экскаватор, который его разрывал, а поблизости был расположен лагерь частной охраны.

Правоохранители составили акт по статье о незаконных раскопках и повреждении памятников национального значения. По ней причастных могут посадить на срок до пяти лет. Однако силовики не рассказали, кого именно охраняла частная охрана, которой отдали "на хранение" технику.

Активист предположил, что раскопки проводят "черные копатели", потому что через несколько дней на курган вернулась тяжелая техника. А в полиции позже заявили, что не могут круглосуточно охранять эти объекты.

Археологи уже ранее обращались к Зеленскому с призывом защитить курган возле Скобелево.

"Курган является уникальным памятником археологии, датируемый V веком до н. е. Имея около 8 м высотой, в диаметре этот курган достигает более 85 м. Таких огромных погребальных памятников на территории Украины известно очень немного", - говорилось в обращении.

Они предположили, что в кургане могли захоронить какого-то скифского царя и по размерам он (курган - ред.) напоминает "Толстую Могилу", где в 1971 году археолог Борис Мозолевский нашел золотую скифскую Пектораль. Поэтому не исключено, что "черные копатели" пытаются вблизи Скобелева найти новую "Пектораль".

Напомним, оккупанты устроили массовое преследование крымчан, вынесено 140 приговоров.

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