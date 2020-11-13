Украинка пожаловалась на сервис и условия в одном из пятизвездочных отелей в Египте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост пользовательницы Нинель Комаровой в соцсети.

Украинка рассказала, что отдыхала в египетском отеле Sunrise Arabian Beach в Шарм-эль-Шейхе. По ее словам, во время пандемии при полной загрузке отдыхающими руководство отеля уменьшило количество работающих ресторанов с 8 до 1, что привело к столпотворению и повышение риска заражения вирусом.

Также киевлянка пожаловалась на скудный ассортимент блюд и антисанитарию в отеле.

"Приходишь в ресторан отеля и как будто ты в какой-то заводской столовой: людей много, столы не успевают дезинфицировать, сервировки никакой, можете представить - столовые приборы лежат просто в открытом доступе на многоразовой салфетке. Пыль, брызги проходящих туристов - все беспрепятственно летит и оседает на вилках, ножах", - написала украинка, которая отдыхала в отеле вместе с дочерью и мужем.

При этом, по ее словам, персонал отеля даже не соблюдает масочный режим. Сотрудники отеля в масках, но они приспущены, и поэтому фактически смысла в них нет.

Также она рассказала, что в аэропорту все туристы сдавали тест на COVID-19, однако результаты приходят только на следующий день. И до этого времени все приезжие спокойно гуляли по отелю и общались друг с другом. Позже оказалось, что у одной туристки тест был положительным, и только после этого ее отправили на самоизоляцию в номер. Однако при этом, по словам киевлянки, муж больной коронавирусом продолжил свой отдых и успешно ходил по территории отеля и со всеми общался.

Более того, по словам украинки, отдыхающей с коронавирусом кто-то из персонала за 10 долларов разрешил выйти, погулять и покупаться.

Масок и антисептиков в гостинице не было. Также не было и доступа к медицинской помощи.

"Врач отеля принимает только за отдельную плату и только 2 часа в день", - рассказала киевлянка.

Также женщина пожаловалась и на другие недочеты отеля. Например, по ее словам, в отеле нет никакой анимации и прочих развлечений для детей, хотя он позиционирует себя как семейный. Также киевлянка показала окаменелости на пляже, из-за которых вход в море для детей значительно усложняется. При этом на соседнем пляже, на территории другого отеля, все расчищено, и дети могут спокойно купаться.

Кроме того, по ее словам, на территории соседнего ресторана функционирует сразу 8 ресторанов, в которых подают блюда разных кухонь мира. В отеле, где отдыхала киевлянка, в условиях пандемии работал только один ресторан, из-за чего постоянно были очереди и толпы людей.

Напомним, украинка рассказала, что тяжело переболела коронавирусом еще в ноябре 2019 года после поездки в Египет.

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