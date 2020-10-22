Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская спрогнозировала, когда в Украине закончится тяжелый период с коронавирусом

Мнением по поводу развития этого заболевания доктор медицинских наук, профессор поделилась на брифинге Министерства здравоохранения 22 октября.

Видео с выступлением врача было опубликовано на официальном канале Кабмина в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По ее прогнозам, тяжелый период пандемии коронавируса в стране утихнет или закончится примерно в марте следующего года. Медик призвала не впадать в панику, а слушать советы своего врача и выполнять элементарные методы предотвращения распространения болезни.

"Нужно понимать, что это заболевание длительное, быстро оно не проходит, сопровождается тяжелой нагрузкой на системы здравоохранения. Помните, что вы можете стать тем источником инфекции смертельного заболевания для людей из групп риска", – отметила она.



Также она призвала соблюдать таких же правил и тех, кто уже переболел COVID-19. По ее словам, случаи повторного заражения известны, хоть и мало, а иммунитет еще изучается.

"Я всем желаю здоровья. И главное, помогите нам, пожалуйста, пережить тяжелый сезон. Так как в ближайшие месяцы мы ожидаем рост количества заболеваний. А уже ближе к марту, или и раньше, может быть, ситуация улучшиться", – подытожила Голубовская.

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