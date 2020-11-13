Большинство COVID-инфицированных не попадает в статистику

Ситуацию с пандемией коронавируса и меры борьбы с ней рассматривает ведущая Екатерина Котенкова на YouTube-канале «Знай ua».

Она напомнила слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что какого-то определённого ответственного за борьбу с пандемией в нашем государстве нет. Получается, ни президент Зеленский, ни сам Степанов, ни главный санитарный врач Виктор Ляшко не несут персональной ответственности за положение дел.

Положение это таково, что власть не контролирует поведение действительных и возможных заражённых.

«Тут уже можно сделать вывод, что власть никак не влияла и не влияет на людей, раз они игнорируют ношение масок и соблюдение дистанции», - рассказывает ведущая.

Ведётся официальная статистика коронавируса, но как государство контролирует граждан, попавших в неё? Следят ли за их передвижением и соблюдением самоизоляции? Увы, нет – эти люди спокойно ездят в транспорте, ходят в магазины и разносят инфекцию.

В Офисе президента ответили отказом на предложение организовать мобильный госпиталь в Конча-Заспе. В самом деле, зачем политикам и олигархам такое неприятное соседство?

Массовое тестирование помогло бы выявлять бессимптомных больных и отслеживать динамику COVID-19, но, как сообщают медики, в Украине это невозможно – нет финансирования.

«Четверть украинцев уже болеют или переболели, но они не попадают ни в какую базу, и к ним не применяются меры изоляции», - рассказывает и.о. главы Госсанэпидслужбы Украины Святослав Протас.

Он полагает, что в нашей стране необходимо сначала организовать систему противоэпидемической защиты, и только затем вводить массовые тестирования и иммунный скрининг.

«В это же время украинцы переплачивают за тесты на коронавирус, в среднем себестоимость выходит от 260 до 700 гривен, а лаборатории предлагают эту услугу по цене от 990 и до 2400 гривен», - пишет издание «Обозреватель».

Эксперты полагают, что в скором будущем рынок вакцин сможет приносить фармацевтическим компаниям около десяти миллиардов выручки в год. Но некоторые из них пообещали предоставлять вакцину бесплатно.

Согласно прогнозам, вакцинировать людей придётся каждый год, и средняя цена одной вакцинации составит около 20 долларов. Кто будет за это платить?

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупреждал, что предстоящая зима будет тяжёлой.

Инфекционист Ольга Голубовская дала совет, как вести себя с «коронаскептиками».