Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попередив українців про важкий період

Як передає Politeka.net, нове звернення до українців чиновник зробив під час щоденного брифінгу (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



"У нас не буде легкої зими. Нам буде дуже важко. Наше головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом "втрата" я маю на увазі людське життя", - зазначив міністр.

Українці в мережі бурхливо сприйняли таке попередження від МОЗ.

"Робіть вже хоч щось. Досить залякувати, працюйте. Одне бла, бла. Якщо така загроза, дезінфікуйте транспорт, вулиці, торгові центри і т д.щось я не бачила, щоб це все робили. І чому у зв'язку з такою загрозою на 21 рік виділено так мало грошей на пандемію в річний бюджет? Вже навіть діти починають ставити ці питання", "Це нам буде важко з таким урядом і ворогів не треба свої доведуть до ручки", Так Феофанія одна в Україні", - писали в мережі.

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