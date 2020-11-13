Украинцы не хотят сдавать тесты на коронавирус, потому что у них нет на это денег

Экономист Андрей Новак в интервью "Politeka Online" рассказал, почему люди не сдают анализы на коронавирус, а также, почему на выходных закрываются кинотеатры, а транспорт продолжает ездить (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Давайте подумаем, почему люди этого не делают… Не потому, что они не хотят узнать правду, заражены они или нет, а потому, что у них нет финансовых ресурсов. Все понимают, что, как только ты переступаешь порог поликлиники, ты начинаешь тратить", - утверждает Андрей Новак.

Экономист говорит, что у многих граждан нашей страны просто "нет финансовой подушки", чтобы потратить на поликлинику несколько тысяч гривен. По его мнению, люди боятся тратить много денег, поэтому надеются, что этот вирус их не тронет.

Также Новак прокомментировал и решение власти ввести карантин выходного дня, особое внимание обратив на кинотеатры и общественный транспорт. По его мнению, оставить в работе транспорт, но закрыть на субботу и воскресенье кинотеатры – это неправильно.

Он утверждает, что в транспорте нет ограничений, поэтому в него постоянно входит большое количество людей. При этом, кинотеатры можно было и оставить, но ввести определенные ограничения.

"В общественном транспорте нет никаких ограничений, то есть, люди заходят, пока автобус, троллейбус или метро помещает. В то же время, в кинотеатрах спокойно можно организовать, чтобы люди сидели через место, на соответствующие сидения поставить знаки, что "тут садиться нельзя" и разместить людей в шахматном порядке", - отметил экономист.

По его мнению, решение что-то открывать, а что-то ограничивать, - нелогичное. Он также подчеркнул, что вирусу все равно, когда рабочие, а когда выходные.

Напомним, что блогер Сергей Корнак прокомментировал отказ некоторых городов соблюдать карантин выходного дня.

Как сообщала Politeka, мэрия Одессы заявила, что в городе не будет карантина выходного дня.

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