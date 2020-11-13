Далеко не все согласны соблюдать такой карантин

Некоторые города выступают против решения вводить карантин выходного дня

Свое мнение об этом высказал видеоблогер, предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

На днях в Украине ввели карантин выходного дня, в соответствии с которым в субботу и воскресенья действуют определенные ограничения, как, например, закрытие ТЦ.

Блогер Сергей Корнак подчеркнул, что некоторые украинские города выступают против этого решения, поскольку мэры этих городов считают его "бредовым". Он считает, что вскоре увеличится количество городов, которые не будут соблюдать такой карантин.

"Мэры целого ряда городов не поддержали карантин выходного дня, сказали, что "мы отказываемся выполнять", таких, как Львов, Ровно, Славянск, Черкассы", - подчеркнул видеоблогер.

По его мнению, Украиной сейчас никто не управляет, пока президент Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак находится в больнице на лечении, Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков тоже заразились коронавирусом.

"Друзья, вот так вот разваливается государство. Хорошо, ты болен, назначь исполняющего обязанности, кто руководит страной? Никого не назначили, пропал", - подчеркнул предприниматель.

В конце Корнак заявил, то совсем скоро Украина может лишиться президента, поскольку Владимир Зеленский может уйти с должности главного человека в стране.

"Начинайте думать, за кого голосовать, потому что мы с вами уже выбирали вора, который шапки тырит, клиптократа сахарного, который все ворует, шоумена. Кого теперь следующего?" - переспросил Сергей Корнак.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак прокомментировал новость о заболевании коронавирусом Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

Как сообщала Politeka, предприниматель Сергей Корнак рассказал о том, как работает спикер парламента Дмитрий Разумков.

Также Politeka писала, что Сергей Корнак рассказал, сколько сейчас зарабатывает партия "Слуга народа".