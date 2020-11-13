В Верховной Раде предлагают предоставить льготы участникам Революции Достоинства и семьям Героев Небесной сотни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на законопроект, текст которого опубликован на официальном сайте украинского парламента.

Так, накануне седьмой годовщины начала Революции достоинства в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается предоставить большие льготы для участников Майдана и членов семей Небесной сотни.

Данный проект закона подали нардепы от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк.

Согласно тексту проекта закона, предлагается наделить тех, кто стоял на Майдане, а также членов семей Героев Небесной сотни, целым рядом государственных льгот.

В частности, членам семей Героев Небесной сотни хотят дать дополнительные государственные финансовые гарантии по 26 направлениям.

Речь идет о предоставлении медицинских услуг и лекарственных средств, услуги по зубопротезированию, услуги по обеспечению психического здоровья, возможность лечиться в санаториях.

Также законопроектом предусматривается предоставление права на разовую целевую поддержку на покупку (строительство) жилья в виде денежной компенсации частичной стоимости жилья.

Предлагается также предоставлять компенсацию на получение образования, оплачивать таким льготникам курсы по повышению квалификации и переквалификации.

Не обошли авторы законопроекта и тему коммунальных услуг - предлагается предоставить участникам Майдана ежемесячную денежную компенсацию в размере 75% стоимости коммунальных услуг (на газ, электричество, теплоснабжение, водоснабжение и водотведение, в том числе горячую воду, вывоз мусора).

В бюджет на 2021 год на такие льготы предлагается заложить 86,2 млрд грн.

Напомним, на Майдане цинично осквернили память Героев Небесной сотни, видео.

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