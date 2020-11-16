Владимиру Зеленскому следовало лечить коронавирус не в больнице "Феофания", а в обычной городской больнице

Тогда бы он убедился в том, в каких условиях лечатся обычные украинцы. С таким предложением выступил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в комментарии Обозревателю.

"Он записывает свои видосики с "Феофании", сидит в шикарных условиях. Нет, дружище, так не должно быть! Давай, пожалуйста, по скорой в обычную больницу. Тогда посмотрим, как ты будешь себя нормально чувствовать и говорить всем "спасибо", – сказал медик.

В этом контексте он рассказал о том, что его знакомый, 60-летний заведующий хирургическим отделением в одном из областных городов, вынужден лежать в больничном коридоре, потому что в палатах уже не осталось свободных мест.

Он также обратил внимание на то, что президент Зеленский публично демонстрирует игнорирование инфекционной безопасности, а потом заявляет, что у него коронавирус.

"Президент демонстрирует нам отсутствие поддержки карантинных ограничений. Он выступает без маски на пресс-конференции в Луганской области в окружении огромного количества людей, а буквально через пару часов все СМИ облетает информация, что у него подтвержден COVID-19", – напомнил врач.

Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры.

Ранее Politeka писала, что Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента.

Также Politeka сообщала все, что известно о болезни Зеленского, кто еще заразился и где будут лечить.