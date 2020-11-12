Стало відомо в яких умовах президент України лікується від "китайського" вірусу



Як передає Politeka.net, у лікарні "Феофанія", де зараз перебуває глава держави, побували журналісти"Pavlovsky News".

За даними, на території медустанови знаходиться кілька десятків представників держохорони, які чергують по периметру.

"По суті об'єкт став режимним. Сам лікувальний корпус розташований в доглянутій парковій зоні з висадженими туями", - йдеться в повідомленні.

Далі адміністративного корпусу журналістам потрапити не вдалося - їх зупинила охорона і попросила покинути територію.

Володимир Зеленський перебуває в ізольованій палаті зі спецзв'язком. Поки до нього нікого не пускають. Це суворо заборонено.

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"А обіцяв, що всі будуть в звичайних лікарнях лежати - і він, і депутати", "а чому не поїхати в своє місто в мед установа і там полікуватися як і всі", "Так це ще межі закриті, а так би вже давно здриснув куди подалі на лікування", - писали в мережі.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

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